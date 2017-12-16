ГУВД Ташкента отчиталось о проведении комплексного мероприятия «Тозалаш-Антитеррор», проводимого с 20 ноября в целях «своевременного выявления преступлений и профилактики правонарушений».

По данным на 14 декабря на территории столицы было раскрыто 461 преступление, из них 382 — по горячим следам. Задержаны 140 лиц, находившихся в розыске ГУВД Ташкента, и 12 лиц, объявленных в розыск органами внутренних дел других регионов Узбекистана.

Установлены 11 лиц, состоящих на учете в отделах исполнения наказания управлений внутренних дел Кашкадарьинской, Навоийской, Андижанской и Ташкентской областей, которые, не проживая по месту прописки, находились в Ташкенте. Все они доставлены в Реабилитационный центр ГУВД.

В отношении 31 лица за уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ направлены представления в районные суды по уголовным делам, они возвращены в места исполнения наказания.

В отношении 22756 лиц, нарушивших паспортно-визовый режим, оформлены административные протоколы, из них 159 оказались ранее судимыми.

В ходе мероприятия «Назорат» на профилактический учет были приняты 250 человек.

За прошедший период в городе выявлено 25 фактов содержания притонов и сводничества.

По статье 190 Кодекса об административной ответственности (занятие проституцией) оштрафована 191 женщина, включая 180 жительниц других регионов страны.

На предмет соблюдения правил пожарной безопасности и санитарии проведено изучение 1264 объектов отраслей экономики и социальной сферы, 25,7 тысячи частных домов и квартир в 1964 многоэтажных жилых домах. В 930 случаях установлено несоблюдение установленных правил.

На принудительное лечение в специализированные медицинские учреждения направлены 116 лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, а также 157 агрессивных психически больных.

В городе также выявлены 2 факта незаконного владения оружием и боевыми припасами.