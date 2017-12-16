Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу в рамках поездки в Каракалпакстан посетил новую специализированную школу высшего спортивного мастерства в Нукусе, сообщило УзА.

В спортивном комплексе имеются условия для занятий 11 видами спорта — вольной и греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой, дзюдо, таэквондо, боксом, фехтованием, художественной гимнастикой.

Фото: Пресс-служба Президента Узбекистана.



Новый спорткомплекс станет базой для проведения учебных сборов сборных Каракалпакстана по указанным видам спорта.

Президент побеседовал с занимающимися в комплексе юными спортсменами и поздравил их с возведением такого сооружения.

Фото: Пресс-служба Президента Узбекистана.

На встрече Президент подарил подарки членам спортивного клуба. Новую квартиру — победителю Азиатских игр в закрытых помещениях, обладателю Азиатского кубка тяжелоатлету Рустаму Жангабаеву, автомобиль Nexia — обладательнице бронзовой медали Азиатского рейтингового турнира, чемпионке Узбекистана по фехтованию Зайнаб Даибековой, автомобиль Malibu — победителю Европейских открытых чемпионатов по дзюдо, бронзовому призеру Ташкентского Гран-при Эльёру Машарипову.

Фото: Окил Гуломов / УзА.

Отметим, что по поручению Президента автомобиль Nexia также был передан самой отдаленной территории Каракалпакстана — сходу граждан поселка «Каракалпакстан» Кунгратского района.

Кроме того, во время посещения нового логистического центра в Ходжейлийском районе Шавкат Мирзиёев подарил автомобиль Captiva Алишеру Курбанову, менеджеру фермерского хозяйства Panaev Farms, который вернулся на родину, проработав 11 лет в Германии.