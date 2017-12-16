Сильный туман, наблюдаемый с вечера пятницы в Ташкенте, привел к задержке ряда авиарейсов в столичном аэропорту.

Из-за низкой видимости — порядка 50 м, по данным онлайн-табло аэропорта на 8:30, задержано прибытие рейсов Национальной авиакомпании Узбекистана из Алматы (HY 764), Урумчи (HY 508), Москвы (HY 602), Стамбула (HY 274), Санкт-Петербурга (HY 632), Риги (HY 104). Задерживается вылет рейсов в Москву (HY 603), Бангкок (HY 533), Дели (HY 425).

На местных направлениях задержан прилет рейсов из Ферганы (HY 86), Навои (HY 24 и HY 38), Ургенча (HY 56) и вылет рейсов в Ургенч (HY 51), Карши (HY 79), Бухару (HY 21).

Нарушено расписание и рейсов зарубежных авиакомпаний (на фото — данные на 7:00).

Часть прибывающих международных рейсов направлена на зарубежные аэродромы, в частности, рейс «Аэрофлота» из Москвы (SU 1870) — в Бишкек, рейс «Узбекистон хаво йуллари» из Москвы (HY 602) — в Наманган, из Стамбула (HY 274) — в Навои, из Санкт-Петербурга (HY 632) — в Наманган, из Риги (HY 104) — в Бухару.