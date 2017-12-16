Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 декабря подписал указ «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта и обеспечению конкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках». Документом отменены экспортные таможенные пошлины на все виды товаров и лицензирование экспорта товаров, за исключением специфических товаров.

Предприятиям всех форм собственности, экспортирующим собственную продукцию, разрешено открывать за рубежом торговые дома и представительства для маркетинговых исследований внешних рынков и рекламирования собственной продукции, с поставкой для них товаров на условиях консигнации, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Документом утвержден перечень предметов и продукции, экспорт которых осуществляется на основании решений Президента или правительства. В него вошли скот, птица, мясо и пищевые мясные субпродукты, зерно (пшеницы, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха), мука, крупа, растительные масла, сахар, хлебобулочные изделия (кроме мучных кондитерских изделий, пирожных, печенья, сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов собственного производства), руды и вольфрамовые концентраты, отходы, обрезки и скрап из полиэтилентерефталата (ПЭТ), кожевенное и пушно-меховое сырье, коконы шелкопряда, шелк-сырец и шелковые отходы, лом и отходы цветных металлов, а также предметы старины, представляющие значительную художественную, историческую, научную или иную культурную ценность (по заключению Министерства культуры).

Указом также утвержден перечень предметов, запрещенных к импорту (ввозу) в Узбекистан. В него вошли произведения печати, рукописи, клише, рисунки, фотоснимки, фотопленки, негативы, кино-, видео- и аудиопродукция, грамзаписи и звукоматериалы, направленные на подрыв государственного и общественного строя, нарушение территориальной целостности, политической независимости и государственного суверенитета, пропагандирующие войну, терроризм, насилие, национальную исключительность и религиозную ненависть, расизм и его разновидность (антисемитизм, фашизм), а также материалы порнографического содержания.