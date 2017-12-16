Управляющий Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Узбекистане, первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев выступил перед советом директоров банка в Лондоне. Как сообщается на сайте ЕБРР, это первый визит высокопоставленного представителя Узбекистана в штаб-квартиру банка после того, как он возобновил операции в стране в ноябре.

В своем выступлении Садык Сафаев рассказал о масштабной программе реформ в Узбекистане, охватывающей такие направления, как демократизация и повышение открытости власти, меры по борьбе с коррупцией, децентрализация, инициативы государственно-частного партнерства и другие.

Он обозначил первоочередные задачи, решаемые правительством, в частности, улучшение бизнес-климата в стране, ее инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности на мировом рынке, поддержка устойчивого развития частного бизнеса и внедрение новых финансовых продуктов и услуг.

В марте Узбекистан посетил президент ЕБРР Сума Чакрабарти, который провел переговоры с Президентом Шавкатом Мирзиёевым и представителями правительства. В ноябре в ходе визита в Ташкент первого вице-президента ЕБРР Филиппа Беннета банк впервые с 2010 года подписал три кредитных соглашения на общую сумму 120 млн долларов.

Совет директоров ЕБРР должен согласовать новую страновую стратегию для Узбекистана на 2018 год, в которой будут изложены долгосрочные стратегические приоритеты сотрудничества.

В 1992—2010 годах ЕБРР инвестировал в 54 проекта в Узбекистане 894 млн евро. До конца года и в следующем ожидается подписание банком новых соглашений с Узбекистаном.