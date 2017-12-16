Пресс-служба Управления внутренних дел Джизакской области прокомментировала дорожно-транспортное происшествие, видеоролик с которым распространился в конце недели в социальных сетях. В комментариях к ролику сообщалось, что авария произошла на горном перевале в Джизакской области 5 декабря и что в ней погибли от 15 до 18 человек. В МЧС и МВД Узбекистана в пятницу на запросы «Газеты.uz» не ответили.

В комментарии джизакскому изданию Sangor.uz в областном УВД сообщили, что ДТП произошло вечером 10 ноября в Шараф-Рашидовском (бывшем Джизакском) районе на 999-м километре трассы M-39 «Ташкент-Термез».

39-летний водитель трейлера MAN (госномер 20 N 357 BA), принадлежащего хавастскому (Сырдарьинская область) ООО «ФИР-НУР-ОСИЁ-ТРАНС», потерял управление из-за отказа тормозов, машина выехала на встречную полосу и протаранила несколько автомобилей.

В сообщении говорится только о двух сильно пострадавших легковых автомобилях — «Кобальте» и «Нексии». Находившийся в первом из них 57-летний житель Пешкунского района Бухарской области погиб на месте происшествия. 52-летний мужчина, отец 25-летнего водителя «Кобальта», и 29-летний пассажир «Нексии» из Элликкалинского района Каракалпакстана с ранениями были доставлены в Джизакский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека).

В видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, можно насчитать минимум семь пострадавших легковых автомобилей, один минивэн «Дамас» и минимум еще один трейлер.