В начале осени 2017 года был запущен в тестовую эксплуатацию комплекс сети цифрового телевещания в стандарте DVB-T2 в Бухарской и Кашкадарьинской областях, предоставив населению возможность просмотра на бесплатной основе популярных национальных и зарубежных телеканалов в цифровом качестве. Переход на цифровое телевещание является важным этапом в развитии отечественной телевизионной индустрии.

14 декабря 2017 года офис продаж и абонентского обслуживания компании UZDIGITAL TV открыл свои двери в Бухаре, где все желающие смогут приобрести оборудование для подключения к услугам цифрового телевидения.

В зависимости от модели телевизора (со встроенным DVB-T2 тюнером или без) компания предлагает два вида оборудования — TeleCARD (CAM-модуль) и цифровой приёмник (тюнер). Благодаря цифровому стандарту DVB-T2 телезритель получит улучшенное качество изображения и звука.

Текущая рыночная ситуация в Узбекистане благоприятствует расширению территории предоставления услуг цифрового телевидения. На начало января 2018 года запланировано открытие еще одного регионального офиса продаж и абонентского обслуживания UZDIGITAL TV на территории Кашкадарьинской области.

Цифровое телевидение UZDIGITAL TV — это не просто большой выбор телеканалов и высокое качество картинки, это новое качество жизни всей семьи.

Для оплаты услуг компании доступны платежные сервисы Paynet, Click, UzCard, PayMe, U-Pay, MBank, Woy-Wo, а также кассы «Алокабанк», «Ипак Йули банк» и «Ипотека-банк».

Подробную информацию об услугах компании можно узнать на сайте: uzdtv.uz.

Адрес офиса продаж и абонентского обслуживания в Бухаре: ул. Б. Накшбандий, д. 40.

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