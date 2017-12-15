Говорят, что в жизни мужчины самые сложные только первые 40 лет детства. Ну правда, вроде купишь сыну продвинутую игровую приставку, радиоуправляемый вертолет или роботизированную машину, а потом играешь сам, потому что в детстве о таких игрушках можно было лишь мечтать.

Близится волшебная новогодняя пора, когда каждый ребенок хочет получить тот заветный подарок, от которого замирает сердце. И даже тот, что скрывается внутри любого молодого человека или уже взрослых родителей. И удивительный конструктор Ugears, от одного взгляда на который у всех независимо от возраста загораются глаза, может стать тем самым желанным. Что примечательно, его уже можно купить в Ташкенте.

Что такое Ugears?

Ugears — это полнофункциональный деревянный конструктор из плоских деталей различной формы. Все его части вырезаны высокоточным лазером на листах прочной фанеры, причем толщина разреза — тоньше человеческого волоса.

Подобные «игрушки» еще называют 3D-пазлами. Но, в отличие от обычного пазла, когда интерес пропадает сразу после окончания сборки, с конструктором Ugears после сборки самое интересное только начинается. Ведь из множества мелких деталей в итоге получаются «живые» механические модели, которые можно рассмотреть изнутри в процессе движения. И если при этом дети голосят «ой, машинка», то взрослые с интересом находят «вау, тут настоящая коробка передач, редуктор и независимая подвеска».

Машины, паровозы и даже сейф

В Ugears разработали более 30 различных моделей, хотя моделями их назвать язык не поворачивается — почти инженерное чудо. Среди них: автомобили, трактора, трамваи, шкатулки и настоящий сейф.

При этом «топовая» модель — локомотив с тендером, который состоит из 443 деталей. Его сборка — это челлендж для каждого мужчины. И хотя на сборку уйдет не менее 10−12 часов, поверьте, от процесса просто невозможно оторваться.

Но результат стоит жертв — в итоге получается внушительный паровоз длиной почти 50 сантиметров и весом в 1,5 килограмма, который вдобавок ездит сам по деревянным рельсам. А если к нему докупить «Перрон» и «Переезд», то вообще получится миниатюрная железная дорога.

Примерно столько же времени уйдет на сборку еще одной сложной модели — грузовика. У него есть двигатель, коробка передач, кардан и независимая подвеска. И даже можно регулировать обороты двигателя педалью газа. Хоть бери и рассматривай бесконечно, как все устроено изнутри.

Для менее терпеливых есть модели попроще: на сборку трамвая (154 детали) уйдет 4−5 часов, а на зерноуборочный комбайн (154 детали) — всего 2−3 часа.

Есть у Ugears и прямо конструкторы-головоломки для взрослых. Например, 179-детальный сейф с трехзначным кодом — самый настоящий. Конечно, чтобы его вскрыть — можно просто разломать, но ведь так совсем не интересно. А коллегу или руководителя можно поразить подарком в виде необычной механической шкатулки-визитницы из 61 детали.

И это не значит, что конструктор предназначен лишь для мужчин. В коллекции есть «Механический цветок» и «Театр», которые оценят мамы и дочери, ведь процесс их сборки так похож на рукоделие.

Насколько сложно собирать конструктор?

Сложность и длительность сборки зависит от количества деталей и выбранной модели. Но стоит признать, что удовольствие конструктор Ugears приносит уже с момента распаковки. Его можно сравнить с распаковкой новой техники от Apple — такая же добротная коробка и приятный древесный запах.

В коробке находится книга с подробной пошаговой инструкцией по сборке, которая превратит сборку в увлекательное действие. И пока во время долгой и аккуратной сборки вырисовываются линии будущей модели, каждый может почувствовать себя настоящим творцом. Детям, конечно, будет сложновато, но зато им с интересом поможет вся семья.

Что примечательно, такие игрушки экологически безопасны — они целиком сделаны из дерева, а для их сборки не требуется клей. В моделях нет моторчиков и батареек, ведь в качестве движущей силы используются обычные резинки. И за конструкцию можно не переживать: все части сделаны из высококачественной фанеры толщиной от 3,5 мм, которая не сломается при обычном использовании.

Где купить конструкторы Ugears в Ташкенте?

С полным каталогом игрушек Ugears можно ознакомиться на официальной страничке представителя в Facebook: fb.com/UgearsUzbekistan. Увидеть модели вживую и приобрести их в подарок можно в магазине Art House. Стоимость конструкторов составляет от 100 до 850 тысяч сумов.

Конструктор Ugears — это словно Lego для тех, кто повзрослел. Его чрезвычайно интересно собирать, и такую «игрушку» совсем не стыдно поставить на полку, чтобы демонстрировать друзьям и коллегам. Мамы, жены, девушки, это отличный подарок сразу для всей семьи, ведь собирать его будут все вместе.

Адрес магазина Art House: ул. С. Азимова, 1. Ориентир: 1-я правительственная поликлиника.

Телефоны: (+99871) 236−01−10, (+99871) 236−01−41.

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