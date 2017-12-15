Одна из крупнейших компаний Китая, работающих в сфере логистики продовольственной продукции, вложит 500 млн долларов в проекты в сельском хозяйстве Узбекистана, сообщили в «Узбекозиковкатхолдинге».

5−12 декабря руководство компании Wanbang (провинция Хенан), занимающей 37% продовольственного рынка Китая и сотрудничающей более чем с 50 странами, посетило Ташкентскую, Самаркандскую, Джизакскую и Сырдарьинскую области.

По итогам визита между Henan Wanbang Selected Supply Chain Management, Министерством сельского и водного хозяйства Узбекистана и «Узбекозиковкатхолдингом» подписано соглашение о реализации более 15 проектов в сферах производства, переработки и упаковки сельскохозяйственной, в том числе животноводческой, продукции, а также экспорта, импорта и реэкспорта готовой продукции. В реализацию этих проектов будет привлечено 500 миллионов долларов инвестиций.

В рамках соглашения предусмотрено возведение в свободных экономических зонах Узбекистана логистических центров и объектов по переработке сельхозпродукции на площади в 10 тысяч га. Кроме того, планируется поставка в Китай 100 тысяч тонн узбекского маша.