Тринадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана будет созвано в Ташкенте 20 декабря. Постановление об этом 15 декабря принял Кенгаш Сената, сообщила информационная служба верхней палаты парламента.

На обсуждение сенаторов вносится вопрос о государственном бюджете Узбекистана, бюджетах государственных целевых фондов и основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2018 год.

Кроме того, в повестку дня вносится ряд законов, в том числе законы об административных процедурах, об учреждении медали «Келажак бунёдкори» («Строитель будущего»), об установлении Дня работников железнодорожного транспорта и Дня работников сферы строительства.

Сенат также рассмотрит законы об утверждении Военной доктрины Узбекистана в новой редакции, Гражданского процессуального кодекса в новой редакции, Экономического процессуального кодекса, Кодекса об административном судопроизводстве и поправки в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов и принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий защиты прав и свобод граждан.

На пленарном заседании будет рассмотрен вопрос о программе по поэтапному преобразованию фермерских хозяйств в многопрофильные фермерские хозяйства на 2018 год, заслушана информация министра внутренних дел о деятельности органов внутренних дел в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, а также министра иностранных дел о деятельности в 2017 году.