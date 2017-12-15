Время сажать хлопчатник даже тогда, когда это неприбыльно, прошло. Об этом на встрече в академическом лицее Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета в Чимбайском районе заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщило УзА.

«Необходимо выращивать другие, доходные культуры. Например, солодка подходит к природно-климатическим условиям данного региона. Поэтому не должно быть никаких препятствий для расширения ее посевов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В лицее состоялась презентация проектов по развитию фармацевтической промышленности, поддержке производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения, насыщению внутреннего рынка высококачественными препаратами отечественного производства. Президент высоко оценил перспективы развития этой сферы и отметил необходимость совершенствования системы подготовки специалистов.

Совместное предприятие Lanextrakt Чимбайского района производит экстракт корня солодки. Предприятие в год перерабатывает 30 тысяч тонн корня солодки и выпускает 1300 тонн экстракта. На предприятии, организованном с китайскими инвестициями, создано 200 рабочих мест.

Президент также ознакомился с проектом организации в Каракалпакстане плантаций лекарственных растений. В 2018—2019 годах для развития фармацевтической промышленности региона намечено реализовать 17 проектов стоимостью 27,7 млн долларов. Это позволит наладить производство и экспорт фармацевтической продукции 37 видов.

Компания «Нукус Мед Тех» планирует наладить выпуск изделий медицинского назначения, «Берлин фарм» — лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, «Турткул шиша идишлари» Турткульского района будет производить фармацевтическую тару.

Президенту были представлены и другие проекты по производству фармацевтической и иной продукции. В частности, проект по производству целлюлозы, реализуемый в два этапа, предполагает организацию технологического процесса от производства бумаги до изготовления готовой продукции из нее.

На базе инвентаризации пустующих и неиспользуемых зданий и площадей в Каракалпакстане намечено организовать новые предприятия. Также были представлены предложения по трудоустройству малообеспеченных семей.

Глава государства встретился с активом и представителями интеллигенции Чимбайского района. На встрече состоялся обмен мнениями о происходящих в мире событиях, вопросах, волнующих население, улучшении деятельности систем образования и здравоохранения.