Министерство культуры Узбекистана сообщило о назначении руководителя недавно образованного Центра узбекского национального искусства макома.

С 11 декабря и. о. генерального директора центра является Жасур Жаббаров, с июня 2016 года занимавший должность администратора Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана.

28-летний Жасур Жаббаров — выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана (2014 год).

Центр узбекского национального искусства макома образован ноябрьским постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в целях всестороннего изучения макома, развития связанных с ним исполнительских школ и традиций, создания и обогащения «золотого фонда» макома, а также его широкой пропаганды, в том числе за рубежом.

Центр займется переложением на ноты узбекского классического музыкального наследия, расшифровкой и внедрением в научный и культурный оборот имеющихся записей, изучением социально-исторических корней, научно-теоретических основ искусства макома, а также его аспектов, связанных с национальными и общечеловеческими ценностями. Кроме того, центр будет оказывать поддержку деятельности макомистов, педагогов и ученых-макомоведов, заниматься организацией обмена опытом, мастер-классов, форумов и конкурсов.