Компания LG Electronics выпустила в свет холодильник линейки Door-in-Door со стеклянной дверцей и внутренней LED-подсветкой, назвав его LG InstaView. Что таит в себе флагман LG 2017 года? Производитель разбирает все по элементам, от деталей до основы.

Вместимость

Общий объем холодильника составляет 626 литров, а его габариты — 179×91×74 сантиметра, что позволяет уместить внутри холодильника большое количество продуктов, разделив их по любой удобной системе на личный взгляд потребителя. Можно уместить по типу продуктов: молочное, мясное, овощи, напитки.

А также при помощи простого регулятора Fresh Balancer можно оптимально поддержать влажность овощей и фруктов, переключая два режима — Fruits or Vegetables. Кроме того, система Moist Balance Crisper равномерно распределяет влагу между продуктами, сохраняя их свежесть на долгое время с помощью специальной верхней крышки ящика.

Мощность

InstaView оснащен линейным инверторным компрессором, присущим всем холодильникам премиального класса от LG Electronics. У такого компрессора значительно сокращается внутреннее трение, в результате чего снижается уровень энергопотребления примерно на 32%. Кроме того, на инверторный линейный компрессор распространяется 10-летняя гарантия.

Большую роль в сохранении свежести продуктов играет и система Hygiene Fresh+. Данная система фильтрации воздуха, состоящая из четырех фильтрующих слоев, на 99,9% очищает воздух в холодильнике, продлевая срок хранения продуктов.

Дизайн

Естественно, самым заметным элементом InstaView является специальное отделение «Дверь-в-двери», выполненное в стекле. Здесь можно отдельно содержать наиболее актуальные продукты, за которыми потребитель чаще всего и направляется к холодильнику.

Данное решение предотвращает лишнее открытие основной камеры холодильника, что экономит большое количество производимого холода. Более того, щелкнув два раза по поверхности стеклянной дверцы, внутри отделения автоматически включается LED-подсветка, чтобы можно было увидеть внутреннее наполнение, не открывая холодильник.

Приобрести холодильник LG InstaView Door-in-Door, а также ознакомиться с ценами на него можно в фирменном магазине LG в ТРК Next. Подробная информация по телефонам: 143−00−03, 237−11−00.

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