Лучшим футболистом года в Узбекистане признан нападающий ташкентского клуба «Локомотив» Марат Бикмаев, сообщила пресс-служба Федерации футбола.

14 декабря в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои состоялась ежегодная церемония награждения лучших футболистов.

В торжественном мероприятии приняли участие президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов, члены Исполнительного комитета, председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Рустам Курбанов, руководство клубов, тренеры, футболисты и представители СМИ.

В номинации «Лучший иностранный тренер, вносящий вклад в развитие узбекского футбола» победил главный тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе.

Лучшим тренером года выбран наставник «Насафа» Рузикул Бердиев.

Лучшим футзалистом года был признан Константин Свиридов из «Алмалыка». Победительницей в номинации «Лучшая женщина-футболист года» стала Людмила Карачик из «Металлурга».

Победители в остальных номинациях:

«Победитель Молодежной лиги» — «Бунёдкор»;

"Лучшая футбольная академия" — «Насаф» (Карши);

Приз Fair Play — «Коканд-1912″;

"Лучший молодой футболист» — Игорь Чикризов («Пахтакор»);

"Лучшая команда болельщиков" — Фан клуб «Коканд-1912″;

"Лучший клуб года» — «Локомотив».

В этом году лучший футболист и тренер национального чемпионата Узбекистана определялись путем голосования среди главных тренеров и капитанов клубов.