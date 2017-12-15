11 декабря сотрудники ГУВД Ташкента в ходе мероприятия «Тозалаш-Антитеррор» в Чиланзарском и Учтепинском районах установили лиц, хранивших лекарственное средство трамадол.

Трамадол — опиоидный анальгетик, назначаемый при сильных болях, а также в послеоперационный период, в том числе онкобольным.

Всего было изъято 203 конвалюты с 1306 таблетками трамадола и одна конвалюта с 7 таблетками препарата «Лирика» (противосудорожный препарат, применяемый также в качестве наркотического).

Лекарства были изъяты у шести жителей района, в их числе — несовершеннолетняя девушка 2002 года рождения.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе ГУВД, после оформления соответствующих документов материалы переданы в Государственную налоговую инспекцию для принятия решения.