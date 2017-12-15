Нынешние проекты детских садов, разрабатываемые на основе устаревших решений, не оправдывают себя, заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) №8 Чимбайского района Каракалпакстана.

«Мы должны строить детские спальни и классы широкими и светлыми», — сказал Президент. Он отметил необходимость учитывать при подготовке проектов организации новых детских садов южнокорейский опыт, сообщило УзА. Главу государства сопровождала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Дошкольные образовательные учреждения необходимо строить с учетом климатических условий, сказал Шавкат Мирзиёев. Каждое помещение должно иметь теплый пол, отметил он.

Глава государства поручил пересмотреть систему подготовки кадров для сферы. Нужно организовать специальные курсы при высших образовательных учреждениях. Профессиональный уровень воспитателей очень важен для будущего детей, сказал Президент.

Здесь состоялась презентация типовых проектов строительства ДОУ на 50, 100 и 150 мест. Обсуждено расширение сети государственных и негосударственных ДОУ, формирования между ними здоровой конкуренции, внедрения новых форм дошкольного воспитания на основе государственно-частного партнерства.

В Республике Каракалпакстан действуют 318 дошкольных образовательных учреждений, в том числе 3 частных и 7 детских садов при различных организациях. В них воспитываются 48,1 тысячи малышей или 32% всех детей региона.

Ранее Президент заявлял, что за три-четыре года в Узбекистане должен быть достигнут полный охват всех 5−6-летних детей системой дошкольного образования.

30 сентября Шавкат Мирзиёев подписал указ, которым было создано Министерство дошкольного образования.

«Мы не случайно уделяем особое внимание системе дошкольного образования, — сказал Президент в чимбайском ДОУ. — Если сегодня мы не уделим должного внимания воспитанию молодежи, то завтра может быть поздно».