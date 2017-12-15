Основатель Murad Buildings Мурад Назаров и основатель Compass Consulting Улугбек Ходжиахмедов побывали в студии «Лаборатории бизнеса». Они рассказали о своих источниках вдохновения, о том, что делать в случае неудачи, как реагировать на демотиваторов.

На каких принципах нужно строить ведение бизнеса? Как формировать и поддерживать команду? Что нужно учесть при воспитании детей в ключе успеха? Ответы на эти и другие вопросы — в интервью.

Спонсор передачи — ТМ «Dilmah».

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Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.