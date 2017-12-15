Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 декабря прибыл в Республику Каракалпакстан, сообщило УзА.

Глава государства в ходе поездки в Каракалпакстан 20−21 января определил системные меры по развитию экономики региона и улучшению социальных условий.

В соответствии с программой, разработанной по итогам той поездки, было реализовано 242 проекта общей стоимостью 160 млрд сумов. Это позволило создать почти 4000 рабочих мест.

Так, в Караузякском районе введена в строй первая линия предприятия «Каракалпакцемент» производственной мощностью 200 тысяч тонн цемента в год, на предприятии «Техник глобал» в Нукусе налажен выпуск 150 тысяч телевизоров под брендом Samsung, на предприятии «Нукус полимер» — 8000 тонн полиэтиленовых труб и бытовых товаров. На предприятии «Вегатекс глобал» Турткульского района в год изготавливается 5000 тонн пряжи.

В сжатые сроки был проложен водопровод Кунград-Муйнак протяженностью 101 км и построено водораспределительное сооружение «Кунград», что позволило обеспечить 25 тысяч жителей Муйнакского района чистой питьевой водой.

Кроме того, в соответствии с Инвестиционной программой за счет бюджетных средств и средств Фонда по развитию Приаралья реконструированы и обновлены имеющиеся водопроводные сети. В результате налажено питьевое водоснабжение более 50 тысяч жителей 35 населенных пунктов.

Возведен, оснащен по международным стандартам и сдан в эксплуатацию второй корпус Государственного музея искусств имени Савицкого. Построены новые здания Каракалпакского государственного краеведческого музея, школы для одаренных детей имени Героя Узбекистана Ибройима Юсупова, парк имени Амира Темура, крупный спортивный комплекс с современными условиями. Реконструирована мечеть Имама Эшона Мухаммада на 1500 человек.

В ходе нынешней поездки намечено проанализировать проделанную работу, определить приоритетные направления и актуальные задачи по развитию региона на ближайшие два года.