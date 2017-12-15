ГУВД Ташкента сообщило об изъятии в ходе мероприятия «Тозалаш-Антитеррор» у жителей столицы боевых патронов и обреза охотничьего ружья.

13 декабря при проверке квартиры 67-летнего жителя Юнусабадского района В. Шипкова было установлено, что он незаконно хранил в кладовом помещении в военном котелке боевые патроны автомата АК-74 калибра 5,45 в количестве 232 штук.

Патроны были изъяты, в отношении гражданина оформлены соответствующие документы.

В этот же день была проверена квартира 45-летнего С. Нуриддинова (ранее судимого) в Яшнабадском районе. Оказалось, что он хранил в металлическом сейфе без соответствующего разрешения охотничье ружьё (обрез) марки ИЖ-16 и один патрон.

Следственным отделом при УВД Яшнабадского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 248 (часть 1) Уголовного кодекса Узбекистана (незаконное хранение огнестрельного оружия без соответствующего разрешения). Предварительное следствие продолжается.

ГУВД напоминает, что согласно статьи 248 (часть 4) УК лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, освобождается от ответственности.