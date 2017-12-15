«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 16−17 декабря.

Кинопремьеры

Театры

Концерты

  • Концерт Хосе Каррераса пройдет во Дворце международных форумов «Узбекистан».
  • Во Дворце кино имени Алишера Навои состоится финал Высшей Лиги КВН 2017.

Выставки

  • В Театре Марка Вайля «Ильхом» открылась выставка художника Рустама Базарова.
  • Выставка «Стекло/Вата» представлена в галерее Zero Line.
  • В Галерее изобразительного искусства проходит выставка «Искусство, вдохновленное традицией».
  • В Центральном выставочном зале Академии художеств продолжается выставка «Самаркандия Григория Улько».
  • Выставка-ярмарка ручных изделий откроется в ТРК Next.

Город

  • Ярмарка меда проходит на нескольких рынках Ташкента.
  • На выходных в бизнес-центре Poytaxt состоится шахматный турнир.
  • В сети супермаркетов korzinka.uz зазвучит новогодний джаз.
  • В галерее Zero Line пройдет встреча с кинорежиссером и художником-постановщиком Азаматом Сабировым, посвященная тайнам планеты Земля.

Дети

  • Планетарий устроит новогоднее звездное шоу.
  • Предновогодние детские мастер-классы проведет ресторан «Путешественник».
  • Кулинарный мастер-класс для детей устроит кафе Reggae Bean.
  • Кондитерский дом Bushe проведет кулинарное занятие.
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