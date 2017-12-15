«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 16−17 декабря.
Кинопремьеры
- В столице проходит премьера фантастического фильма «Звездные войны: Последние джедаи».
- Продолжаются показы фильмов «Жги!», «Очень плохие мамочки 2», «Легенда о Коловрате»,«Иностранец», «Колобанга. Привет, Интернет!», «Здравствуй, папа, Новый год 2», «Тайна Коко».
Театры
- Театр Марка Вайля «Ильхом» представит спектакли «Сергей Есенин. Небесный барабанщик» и «Собачье сердце».
- В Русском драматическом театре пройдут постановки «Валентинов день» и «Ревизор».
- Молодежный театр приготовил спектакли «Алые паруса» и «Игры Олимпа».
- В Большом театре имени Алишера Навои — опера-балет «Небо моей и балет «Лебединое озеро».
- В Театре оперетты пройдут спектакли «Сильва», «Ханума» и «Волшебная лампа Аладдина».
- В Национальном академическом драматическом театре покажут «Заминданолис кетма» и «Узбекча ракс».
Концерты
- Концерт Хосе Каррераса пройдет во Дворце международных форумов «Узбекистан».
- Во Дворце кино имени Алишера Навои состоится финал Высшей Лиги КВН 2017.
Выставки
- В Театре Марка Вайля «Ильхом» открылась выставка художника Рустама Базарова.
- Выставка «Стекло/Вата» представлена в галерее Zero Line.
- В Галерее изобразительного искусства проходит выставка «Искусство, вдохновленное традицией».
- В Центральном выставочном зале Академии художеств продолжается выставка «Самаркандия Григория Улько».
- Выставка-ярмарка ручных изделий откроется в ТРК Next.
Город
- Ярмарка меда проходит на нескольких рынках Ташкента.
- На выходных в бизнес-центре Poytaxt состоится шахматный турнир.
- В сети супермаркетов korzinka.uz зазвучит новогодний джаз.
- В галерее Zero Line пройдет встреча с кинорежиссером и художником-постановщиком Азаматом Сабировым, посвященная тайнам планеты Земля.
Дети
- Планетарий устроит новогоднее звездное шоу.
- Предновогодние детские мастер-классы проведет ресторан «Путешественник».
- Кулинарный мастер-класс для детей устроит кафе Reggae Bean.
- Кондитерский дом Bushe проведет кулинарное занятие.
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