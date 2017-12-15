«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 16−17 декабря.

Кинопремьеры

Театры

Концерты

Концерт Хосе Каррераса пройдет во Дворце международных форумов «Узбекистан».

Во Дворце кино имени Алишера Навои состоится финал Высшей Лиги КВН 2017.

Выставки

В Театре Марка Вайля «Ильхом» открылась выставка художника Рустама Базарова.

Выставка «Стекло/Вата» представлена в галерее Zero Line .

. В Галерее изобразительного искусства проходит выставка «Искусство, вдохновленное традицией».

В Центральном выставочном зале Академии художеств продолжается выставка «Самаркандия Григория Улько».

Выставка-ярмарка ручных изделий откроется в ТРК Next .

Город

Ярмарка меда проходит на нескольких рынках Ташкента.

На выходных в бизнес-центре Poytaxt состоится шахматный турнир.

В сети супермаркетов korzinka.uz зазвучит новогодний джаз.

В галерее Zero Line пройдет встреча с кинорежиссером и художником-постановщиком Азаматом Сабировым, посвященная тайнам планеты Земля.

Дети