13−14 декабря состоялся официальный визит в Узбекистан Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, в рамках которого был подписан пакет межправительственных и межведомственных документов, направленных на укрепление и расширение двусторонних отношений в различных областях.

В частности, по предложению правительства Узбекистана было подписано соглашение по открытию узбекскими ведущими банками кредитных линий кыргызским финансово-кредитным организациям для финансирования экспорта товаров и услуг из Узбекистана в Кыргызстан на общую сумму 100 млн долларов США.

Следует также отметить, что в рамках указанного документа АКБ «Узпромстройбанк» определен в качестве одного из трех ведущих банков, которые через выделенные кредитные линии предоставят возможность кыргызским кредитным организациям финансировать поставки технологий и товаров из Узбекистана в соседнюю страну.

Узпромстройбанк является одним из крупнейших акционерно-коммерческих банков, активно участвующим в структурных преобразованиях национальной экономики, а также оказывающим всемерную поддержку субъектам малого бизнеса и предпринимательства.

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