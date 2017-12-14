Паралимпийская сборная Узбекистана завоевала 28 медалей на III юношеских Азиатских Пара Играх, прошедших 8−14 декабря в Дубае (ОАЭ), сообщили «Газете.uz» в Национальной паралимпийской ассоциации.

Всего в турнире участвовали около 800 спортсменов-паралимпийцев из 30 стран Азии в 8 видах спорта, включая 17 представителей Узбекистана, которые заняли четвертое место в общекомандном зачете с 20 золотыми, 6 серебряными и 2 бронзовыми медалями. Япония стала лидером турнира (43−29−26), Иран расположился на второй позиции (39−44−35), Китай — на третьем (27−9−5).

Пловцы Узбекистана в категории S-13 (слабовидящие) завоевали шесть медалей. Акбар Янгибоев в заплыве на 100 м на спине стал обладателем «золота», на 100 м вольным стилем — «серебра». Мухаммад Абдураимов выиграл золотые медали на дистанции 100 м баттерфляем и вольным стилем. Фотима Амилова вольным стилем на дистанциях 100 и 200 м также удостоилась высших наград.

Шахзода Мамадалиева в весовой категории 45 кг поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Нуриддин Менгзияев (107 кг) выиграл серебряную награду, Мухаммадхон Хужахонов (88 кг) и Аббосхон Рахимжонов (59 кг) — бронзовые.

Больше всего медалей пришлось на легкую атлетику — 18. Бобиржон Омонов (толкание ядра 4 кг), Мухаммад Рихсимов (толкания ядра 6 кг, метание диска), Ёркинбек Одилов (метание диска, метание копья, толкание ядра), Сабина Суханова (бег 100 и 200 м), Асида Мирзаёрова (бег 100 и 200 м, прыжки в длину), Дамир Пашаев (бег 100 и 800 м), Розияхон Эргашева (метание копья) стали чемпионами Пара Игр.

Более того, Дамир Пашаев также завоевал серебряные медали в беге на 200 и 400 м, а Розияхон Эргашева — в толкании ядра и метании диска.