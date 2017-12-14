РИА Новости — Организация исламского сотрудничества (ОИС) объявила Восточный Иерусалим столицей Палестины, а также отметила, что США теперь теряют статус посредника в урегулировании ближневосточного конфликта.

Об этом говорится в резолюции, принятой 13 декабря на чрезвычайном саммите ОИС в Стамбуле. (Делегацию Узбекистана на саммите возглавил председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев — «Газета.uz».)

Организация призвала все страны признать «государство Палестина и Восточный Иерусалим как его оккупированную столицу». В резолюции отмечается, что США потеряли роль посредника на Ближнем Востоке. ОИС призвала Вашингтон отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, предупреждая, что в противном случае ответственность за все последствия ляжет на Соединенные Штаты.

Президент Турции (которая председательствует в ОИС — «Газета.uz») Реджеп Тайип Эрдоган объявил о созыве чрезвычайного саммита ОИС сразу после того, как Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и переносит туда свое посольство из Тель-Авива.

На пресс-конференции по итогам саммита Реджеп Тайип Эрдоган еще раз подчеркнул, что Америка больше не может быть посредником между Израилем и Палестиной.

«Мы будем настаивать на этом. Если будет нужно, то поставим этот вопрос в ООН. Если мирный процесс будет продолжен, значит, посредниками должны быть беспристрастные, нейтральные страны», — сказал Эрдоган.

«Мы как мусульмане сделаем все, чтобы укрепить палестинское государство. Мы не откажемся от требования суверенной Палестины в границах 1967 года. Отныне Восточный Иерусалим будет палестинским», — добавил турецкий лидер.

Статус Иерусалима — один из ключевых вопросов ближневосточного конфликта. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН №181 от 1947 года определяет город как «отдельную единицу (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций». Однако Израиль в 1949 году провозгласил Иерусалим своей столицей.

Палестина считает своей столицей восточную часть города, которую Израиль в 1967 году, во время Шестидневной войны, отбил у Иордании и затем аннексировал.

Мировое сообщество эту аннексию не признает и считает, что спор должен решаться на основе договоренности между палестинцами и израильтянами.

Американский конгресс еще в 1995 году принял решение признать Иерусалим столицей Израиля. Однако все американские президенты, в том числе и сам Трамп, регулярно откладывали подписание документа о переносе туда посольства.

Решение американского президента вызвало бурное негодование в мусульманском мире. По странам Ближнего Востока прокатилась волна протестов. В секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в самом Иерусалиме 8 декабря прошел «День гнева», ознаменовавшийся массовыми столкновениями палестинцев с израильскими силовиками, в которых пострадали сотни человек.