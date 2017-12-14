С начала выдачи водительских удостоверений нового образца в октябре этот документ поменяли 8404 водителей Ташкента, сообщил сайт ГУВД столицы. Еще 1977 граждан получили водительское удостоверение нового образца после окончания автошколы.

Новые удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства выдаются сроком на 10 лет. Замена удостоверений будет осуществляться до 31 декабря 2018 года на добровольной основе, а с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года — в обязательном порядке. Для замены удостоверений на новые образцы достаточно предъявления водителями паспорта, удостоверения старого образца и талона к нему.

Свидетельства о регистрации автомототранспортного средства будут меняться поэтапно при прохождении обязательного технического осмотра.