С начала выдачи водительских удостоверений нового образца в октябре этот документ поменяли 8404 водителей Ташкента, сообщил сайт ГУВД столицы. Еще 1977 граждан получили водительское удостоверение нового образца после окончания автошколы.
Новые удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства выдаются сроком на 10 лет. Замена удостоверений будет осуществляться до 31 декабря 2018 года на добровольной основе, а с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года — в обязательном порядке. Для замены удостоверений на новые образцы достаточно предъявления водителями паспорта, удостоверения старого образца и талона к нему.
Свидетельства о регистрации автомототранспортного средства будут меняться поэтапно при прохождении обязательного технического осмотра.
Комментарии
“Для замены удостоверений на новые образцы достаточно предъявления водителями паспорта, удостоверения старого образца и талона к нему.“
Уважаемая редакция газета. уз насколько корректна данная информация? Недавно даже был репортаж где был озвучен следующий перечень документов:
1. Водительские права старого образца
2. Талон к водительским правам старого образца
3. Справка о состоянии здоровья 083 4. Документ подтверждающий окончание обучения в школе вождения.
5. Квитанция об оплате гос. пошлины
На мой взгляд документ по 4 пункту вообще не нужен, потому что права люди без этого документа ну никак не могли получить. Также не особо понятно как быть людям которые получали права в одном регионе, а теперь проживают в другом. И как будут проверять наличие стажа вождения?