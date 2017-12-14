Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 декабря провел совещание по вопросам совершенствования сферы земельных ресурсов, геодезии и кадастра. Как сообщило УзА, глава государства подверг критике недостаточную инициативность руководства Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

За прошедший год в стране была проведена полная инвентаризация объектов недвижимости физических и юридических лиц. Работы по инвентаризации завершены во всех 8900 махаллях Узбекистана. Инвентаризировано свыше 6,19 миллиона объектов недвижимого имущества, в том числе 5,8 миллиона жилых объектов, 267,9 тысячи нежилых объектов и 38,3 тысячи дачных участков. Государственному налоговому комитету в режиме реального времени представлены кадастровые сведения о более чем 6,03 миллиона (97%) объектов недвижимости.

В ходе инвентаризации было выявлено, что документы по 1,1 миллиона жилых объектов оставались неоформленными на протяжении более 15 лет, 145 тысяч объектов недвижимости эксплуатировались без каких-либо документов менее 15 лет, а на 8500 га незаконно занятых земель и охраняемых зон было возведено 67 тысяч объектов. К настоящему времени кадастровые документы подготовлены лишь по 751 тысяче жилых объектов, эксплуатировавшихся более 15 лет. Президент потребовал ускорить этот процесс.

Шавкат Мирзиёев указал на пассивность внедрения в сферу информационно-коммуникационных технологий, в том числе единой информационной системы учета недвижимости и налаживания информационного обмена с налоговыми органами.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости совершенствования порядка регистрации земли и имущества. По показателю «Регистрация имущества» Узбекистан занимает 73-е место в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса». Президент поручил подготовить постановление правительства о налаживании системы автоматизированного оформления кадастровой документации по методу «одно окно», с обменом данными с налоговыми и нотариальными ведомствами.

Из-за отсутствия системного мониторинга выполнения агротехнических мероприятий и посева культур в объеме, предусмотренном в договорах, в текущем году 833 фермера не выполнили договорные обязательства по посеву хлопка и зерна на 13 тысячах га. Шавкат Мирзиёев поручил разработать меры по эффективному использованию земель и обеспечению строгого выполнения фермерами условий договоров.

Для усиления контроля за сельскохозяйственными землями и посевными работами поставлена задача завершить закупку современных беспилотных летательных аппаратов (дронов) и внести в Кабинет Министров проект постановления, предусматривающего организацию инновационного центра для налаживания производства аналогичных аппаратов в Узбекистане.