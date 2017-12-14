26-летие Вооруженных Сил Узбекистана и День защитников Родины в 2018 году пройдут в новом формате. Об этом было сообщено на пресс-конференции Министерстве обороны 14 декабря.

«Это новый формат проведения Дня защитников Родины как всенародного праздника, чтобы донести населению, особенно молодежи, что защищать Родину — обязанность каждого гражданина и его долг, независимо от того, с оружием в руках или без него, ежедневно своей деятельностью показывать, что является преданным защитником Республики Узбекистан», — подчеркнул заместитель министра обороны Азизбек Икрамов.

Согласно распоряжению Президента Узбекистана от 7 декабря, в преддверии праздника 5−10 января в Ташкенте и областных центрах будут организованы военно-патриотические фестивали. В их программе — показ военной техники, вооружения, концерты военных оркестров, показательные выступления военнослужащих с элементами рукопашного боя, а также презентация военно-технических и спортивных возможностей клубов «Ватанпарвар». Освещение этих мероприятий будет организовано на широкоформатных уличных экранах.

На 10−15 января намечено проведение военно-патриотических акций «Музыка военных оркестров» — военнослужащие пройдут торжественным маршем по центральным улицам областных центров и Ташкента. Кроме того, состоятся спортивные марафоны с участием молодежи и военнослужащих.

Запланированы мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 15 января в вузах, лицеях, колледжах и школах пройдут уроки мужества с участием военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил.

В декабре и в течение 2018 года ожидаются дни открытых дверей для учащейся молодежи в воинских частях, высших военных образовательных учреждениях, школах подготовки сержантов.

До 10 января должны быть дооборудованы учебные классы по начальной военной подготовке лицеев, колледжей и школ.

Праздничные мероприятия пройдут под девизом «Национальная армия — школа мужества, стойкости и подвига молодежи!»

Накануне состоялось заседание Общественного совета при Министерстве обороны, посвященное участию членов совета и его региональных подразделений в предстоящих мероприятиях.