Меньше месяца осталось до вступления в силу Постановления Кабинета Министров от 4 сентября «О дальнейшем совершенствовании системы подготовки и переподготовки, а также повышения квалификации водителей путем внедрения инновационных методов обучения». Согласно документу, с 1 января 2018 года был установлен порядок прохождения курсов повышения квалификации для водителей, управляющих автотранспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам один раз в 2 года. Курсы будут проводиться на базе учебных комплексов Avtotest.

В целях исполнения постановления компания Avtotest открывает Центры повышения квалификации водителей во всех регионах страны, создавая при этом порядка 1000 рабочих мест. Готов ли Avtotest выполнить поставленную задачу?

В создание и развитие центров компания Avtotest вкладывает более 25 млрд сумов. Все центры будут оснащены современным оборудованием для внедрения инновационных методов обучения, которые на сегодняшний день не имеют аналогов в Узбекистане.

«Участники курсов уже принимаются в ташкентских центрах в Мирабадском, Чиланзарском, Шайхантахурском районах. Закуплено оборудование, мебель и полным ходом ведется комплексная работа по оснащению центров в Каракалпакстане, Андижанской, Ферганской, Наманганской, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Хорезмской, Ташкенской областях», — рассказывает директор Департамента по повышению квалификации Маманбий Омаров.

Какие плюсы ждут водителей, прошедших курсы повышения квалификации?

Во-первых, уверенность в себе и своих знаниях при общении с сотрудниками ГСБДД. Очень часто именно из-за сомнений в своих знаниях ПДД, вне зависимости от своего водительского стажа, водители забывают о своих правах и обязанностях при общении с сотрудниками ГСБДД. Курсы повышения квалификации помогут водителям освежить знания, и, тем самым, уверенно чувствовать себя за рулем.

Во-вторых, экономическая выгода для водителей. Свежие знания ПДД помогут автомобилистам избежать возможных нарушений на дорогах и финансовых затрат, связанных с уплатой штрафов.

И, конечне же, главная цель этих курсов — это повышение уровня культуры водителей, снижение показателей по ДТП, и таким образом повышение безопасности дорожного движения.

Больше 900 водителей уже прошли повышение квалификации в центрах в Ташкенте с момента их открытия. Ожидается, что на этой неделе курсы закончат еще 250 водителей. Помимо этого, Avtotest по желанию организации также проводит выездные курсы.

Занятия по повышению квалификации в рамках выездного курса для ООО Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, LTD.

В скором времени также завершится строительство учебно-методического комплекса Avtotest в Сергелийском районе. На территории площадью в 3 га располагается учебный корпус, который включает в себя 14 аудиторий и компьютерный зал для тестирования, здание администрации и современный и инновационный автодром.

На этом автодроме задумана имитация различных погодных условий, таких как дождь и гололед, чтобы практикующие смогли отработать навыки вождения.

Среди организаций, которые первыми отправили своих водителей на курсы повышения квалификации, такие компании, как АК «Узбектелеком», ООО Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, LTD, АК «Дори-Дармон», НХК «Узбекнефтегаз», СП АО Uzkabel, АКБ «Узпромстройбанк», АКИБ «Ипотека-Банк», АКБ «Агробанк», СП JV MAN Auto-Uzbekistan, СП Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive, Высшая Аттестационная Комиссия при Кабинете Министров, Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта, Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Отдельно стоит упомянуть полномасштабную работу, которая ведется по переподготовке преподавателей, задействованных в данной программе. Со всех региональных центров в Ташкент приглашены весь преподавательский и административно-управленческий составы.

«Курсы, организованные Avtotest, были очень эффективными. Мы узнали о новых интерактивных методах обучения, ознакомились с последними педагогическими техниками, а также узнали о том, как применять информационные технологии в учебном процессе. Полученные знания и навыки мы будем применять на курсах на местах. Отдельное спасибо компании за организацию курсов на высшем уровне», — поделился преподаватель Шухрат Мухаммадов из Навоийской области, который завершил курсы переподготовки от Avtotest.

В конце ноября в Ташкенте завершился первый этап переподготовки преподавателей Avtotest по курсам повышения квалификации. Обучение на курсах прошли более 60 преподавателей из регионов страны. С первых чисел декабря в столицу для переподготовки прибыли еще более 130 преподавателей.

Avtotest намерен активно использовать в учебном процессе средства мультимедиа. На занятиях преподаватель будет использовать планшеты, а анимационные 3D-ролики из программы Avtotest 3.0, разработанные специально для курсов, будут показываться на больших экранах и проекторах, установленных в каждой учебной аудитории.

Специально для курсов экспертной группой специалистов из преподавателей, методистов, психологов была разработана уникальная интерактивная методика обучения, при которой в обучение вовлечены все участники. Каждому слушателю будут предоставлены диск с видеолекциями Avtotest 3.0 и рабочие тетради с раздаточным материалом.

«Avtotest ведет серьезную подготовку для курсов повышения квалификации водителей, у которых уже есть профессиональный опыт вождения и определенный стаж, у кого-то по 5−10 лет. Наша задача заключается в том, что мы должны оценить и активизировать старые знания. Основной акцент в нашей работе мы делаем на основу безопасного движения», — рассказала преподаватель курсов повышения квалификации водителей Дильноза Артикова.

Курсы ставят целью повышение культуры дорожного движения и ознакомление водителей с основными и критически важными знаниями соблюдения ПДД. Занятия будут проводиться в четыре смены в течение 6 дней по 2 часа 40 минут. Первая смена начинает обучения в 8:00, последняя — в 20:30, чтобы организации могли выбрать удобное время. Численность группы определена до 30 человек. Стоимость курса равна сумме в размере 2 МРЗП. После успешной сдачи экзамена слушателям выдается сертификат установленного образца.

Стоит обратить внимание, что с 1 июля 2018 года также вводится административная ответственность лиц за управление автотранспортными средствами, принадлежащим юридическим лицам, без сертификата о прохождении курсов повышения квалификации, а также приостановление либо прекращение в установленном порядке действия лицензии/лицензионных карточек.

В связи с этим и во исполнение требований данного постановления компания Avtotest приглашает всех юридических лиц на курсы повышения квалификации водителей и просит обратится по следующим адресам.

Республика Каракалпакстан: г. Нукус, Махалля «Кутлы коныс», ул. Суйимбыке Айым, д. 33 А. Телефон: (+99897) 774−61−00;

Андижанская область: г. Андижан, ул. А. Навоий, д. 122А. Телефон: (+99897) 996−11−66;

Ферганская область: г. Фергана, ул. Мустакиллик, д. 29. Телефон: (+99890) 580−55−04;

Наманганская область: г. Наманган, Беруний МФЙ, ул. 8-марта, д. 4. Телефон: (+99893) 672−61−11;

Сырдарьинская область: г. Гулистан, ул. Бирлашган, д. 24. Телефон: (+99891) 500−77−57;

Джизакская область: г. Джизак, Бобур МФЙ, ул. И. Каримова. Телефоны: (+99894) 199−22−08, (+99897) 401−86−20;

Навоийская область: г. Навои, ул. М. Таробий. Телефоны: (+99898) 778−75−04, (436) 226−60−77;

Бухарская область: г. Бухара, ул. К. Муртазаева, д. 1-А. Телефон: (+99894) 123−50−06.

Кашкадарьинская область: г. Карши, ул. Узбекистанская, д. 19 А. Телефон: (+99891) 213−08−26;

Сурхандарьинская область: г. Термез, ул. Тараккиёт. Телефон: (+99891) 587−46−74;

Хорезмская область: г. Ургенч, ул. Саноатчилар, тупик 1, д. 5. Телефон: (+99898) 277−40−14;

г. Ташкент (Мирабадский р-н, ул. Т. Шевченко, д. 21. Телефон: (+99871) 207−71−01.

Телефон для справок: (+99871) 120−60−00.

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