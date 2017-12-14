Компания Avtotest сообщила, что отзовет жалобу в Генеральную прокуратуру и Узбекское агентство по печати и информации на издание Anhor.uz, опубликовавшее 31 октября статью «Avtotest. Только бизнес, ничего личного?»

В материале высказывается мысль, что постановление Кабинета Министров от 4 сентября «О дальнейшем совершенствовании системы подготовки и переподготовки, а также повышения квалификации водителей путем внедрения инновационных методов обучения» нарушает законодательство страны, в том числе Конституцию.

Предоставляя льготы и привилегии отдельному хозяйствующему субъекту, правительство ставит его в преимущественное положение по отношению к другим хозсубъектам, подчеркивалось в статье.

2 ноября компания Avtotest, по мнению которой в статье имеются «своеобразное толкование норм законодательства и однобокий анализ», обратилась в уполномоченные органы. Однако 13 декабря редакция Anhor.uz сообщила, что «конфликт исчерпан».

«Мы сторонники свободы слова в стране и уважаем мнение тех лиц, которые имеют свое индивидуальное мнение, в том числе, редакции www.anhor.uz. Признавая право СМИ на критический взгляд, считаем, что распространение информации должно быть достоверным и в рамках закона», — говорится в обращении генерального директора Avtotest Оксаны Тигай.

Редакция Anhor.uz, в свою очередь, отметила, что не ставит целью опорочить инновационную деятельность Avtotest, а призывает к открытому обсуждению социально значимых вопросов в обществе. Издание также пожелало Avtotest удачи в решении возложенных на нее социально важных задач.