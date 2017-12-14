В повседневной суете у жителя мегаполиса не хватает времени на многочисленные походы по магазинам. Раньше нужно было объезжать весь город для того, чтобы купить продукты, одежду и другие товары. На это уходило большое количество времени и сил, особенно перед праздниками — когда нужно закупить большое количество подарков для своей семьи и друзей.

Команда сети торгово-развлекательных центров Atlas поставила себе цель упростить жизнь людей и сконцентрировать все услуги в одном месте.

Флагман сети — ТРЦ Atlas Chilonzor — расположен в Чиланзарском районе Ташкента. Основатели сети Atlas позаботились о том, чтобы покупатель мог приобрести все необходимое в одном месте: начиная от продуктов и заканчивая одеждой. К услугам посетителей предлагаются 4 этажа комфортного шопинга и развлечений. Посетив первый этаж, гости оказываются на рынке MEDIAPARK, где можно приобрести любую необходимую технику.

На 2-м и 3-м этажах представлена торговая площадка с известными магазинами одежды, обуви и аксессуаров местных и мировых брендов, такие как JUST!, Ricco Cizzano, Terra Pro, Climber, Still young, AVVA, X sport и другие. Комфортные условия, широкий выбор и дружелюбный персонал помогут сделать покупки незабываемыми. Здесь каждый найдет одежду для любого случая.

Для тех, кто проголодался во время похода по магазинам, предназначена красочная зона фуд-корта площадью 1600 квадратных метров с 200 посадочными местами. В ТРЦ представлены ведущие заведения Узбекистана — Multi MaFé, Bon, Milliy Taomlar, Post Club, Lamar Meat, Amigos и другие.

Для маленьких посетителей приготовлена уникальная детская зона площадью 1225 квадратных метров. Отзывчивый и квалифицированный персонал всегда готов присмотреть за детьми, пока родители делают покупки.

На фасаде здания установлен потрясающий экран, который является одним из самых больших светодиодных экранов в столице. На нем будут транслироваться не только рекламные ролики, но и захватывающие фильмы.

Открытие торгово-развлекательного центра Atlas Chilonzor состоится 16 декабря 2017 года в 18:00. Всех посетителей ждет незабываемое яркое шоу, акции и специальные предложения от ведущих магазинов.

Адрес: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28. Ориентир: ресторан «Окшом».

Единый контактный центр: (+99895) 146−68−88.

На правах рекламы. Товары сертифицированы.