В Узбекистане будут образованы четыре независимые федерации по зимним видам спорта, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Это Федерация хоккея, Федерация по фигурному катанию и шорт-треку, Федерация керлинга и Федерация лыжного спорта. В их состав также войдут сноубординг, горнолыжный спорт, фристайл, прыжки с трамплина на лыжах и другие зимние виды спорта.

В среду НОК, Государственный комитет по физической культуре и спорту, Ассоциация зимних видов спорта и спонсорские организации провели встречу, посвященную развитию зимних видов спорта в Узбекистане.

На встрече отмечалось, что представители Узбекистана так и не смогли добиться значительных успехов на международной арене. Единственной медалисткой зимней Олимпиады от Узбекистана является Лина Черязова, ставшая чемпионкой в 1994 году в норвежском Лиллехаммере.

На заседании была создана инициативная группа, которая займется организацией четырех независимых федераций, привлечением на работу профессиональных специалистов, а также поиском инвесторов и спонсоров для эффективной деятельности организаций.

Создаваемые федерации должны наладить деятельность детско-юношеских школ по зимним видам спорта, вырастить достойных кандидатов для национальных сборных, открыть филиалы в регионах и создать там ледовые дворцы и учебно-тренировочные лагеря, говорится в сообщении НОК.