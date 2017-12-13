Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил заем на сумму 450 млн долларов на установку дополнительного энергогенерирующего оборудования мощностью от 850 до 950 МВт на Талимарджанской теплоэлектростанции (ТЭС) с использованием технологий комбинированного цикла. Об этом сообщила пресс-служба АБР.

«Модернизация энергетического сектора Узбекистана и его энергогенерирующих мощностей имеет ключевую роль для экономики и развития страны, — сказал специалист по энергетике Департамента Центральной и Западной Азии АБР Сёнг Дак Ким. — Содействие АБР позволит Узбекистану удовлетворить растущие энергетические потребности страны и обеспечить устойчивость энергетического сектора».

Сейчас доля энергетического сектора в ВВП республики составляет 10% или около 25% от общего объема экспорта страны. Однако спрос на электроэнергию растет в сравнении с имеющимися мощностями. По прогнозам АБР он достигнет 14600 ГВт/час к 2020 году.

Проектом предусматривается расширение мощности Талимарджанской ТЭС путем установки дополнительных парогазовых турбин комбинированного цикла с выработкой теплоэнергии. Кроме того, дополнительные турбины позволят увеличить общую мощность Талимарджанской ТЭС до 2600 МВт и повысить теплоэффективность с 48% до 52%.

В августе на Талимарджанской ТЭС была введена в эксплуатацию парогазовая установка комбинированного цикла мощностью 900 МВт- также при содействии АБР. Проект будет способствовать реализации правительственной программы «Видение-2030», которая предусматривает переход Узбекистана на уровень индустриальной страны с доходами выше среднего к 2030 году. Модернизация и реформы энергетического сектора являются ключевыми задачами в «Видении-2030».

В рамках проекта также предусматривается содействие в проведении реформ в секторе электроэнергии. АБР одобрил техническое содействие на сумму 2 млн долларов США, которое финансируется из ресурсов Японского фонда по снижению бедности. Целью технического содействия является повышение финансовой устойчивости компании «Узбекэнерго», а также укрепление планирования и рассмотрение тарифов энергетического сектора.