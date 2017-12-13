Генеральная прокуратура Узбекистана и Федеральное бюро расследований при Министерстве юстиции США подписали меморандум о взаимопонимании, сообщило ИА «Жахон». Подписание состоялось 4 декабря в рамках визита в США узбекской делегации во главе с первым заместителем генерального прокурора Муротжоном Азимовым.

Меморандумом предусмотрены обмен опытом и информацией о законодательстве и правоприменительной практике, передовых методах расследования и современных механизмах углубления теоретических и практических навыков проведения исследований в данной сфере.

По информации посольства Узбекистана в США, во время переговоров было отмечено, что документ позволит вывести на качественно более высокий уровень партнерство между соответствующими структурами двух стран и повысит эффективность сотрудничества в борьбе с преступностью и защите прав и основных свобод человека.

На переговорах было подчеркнуто, что отсутствие подобного договора на протяжении многих лет препятствовало оперативному взаимодействию компетентных органов Узбекистана и США. Достигнута договоренность активизировать контакты и взаимодействие по ряду важных вопросов обеспечения безопасности, представляющих взаимный интерес.