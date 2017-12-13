В Узбекистане прекращено систематическое использование детского труда на сборе хлопка, и власти намерены положить конец любым формам принудительного труда. В этом убедились эксперты Международной организации труда (МОТ), сообщает Центр новостей ООН.

По их данным, в обществе растет осознание неприемлемости принуждения к труду, особенно когда речь идет о детях. В МОТ отметили, что сбор урожая в этом году проходил в обстановке прозрачности и диалога, в том числе с гражданским обществом.

Представители МОТ побеседовали один на один с 3000 сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще 1000 человек.

Выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Они запретили принуждать к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников. Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату — в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка.

Еще до начала страды эксперты МОТ провели обучающие мероприятия для 6300 работодателей. В ходе исследования выяснилось, что в целом люди понимают, насколько неприемлем принудительный труд, однако просветительскую работу нужно продолжать, считают в МОТ. Например, в некоторых районах работодатели требуют денежной компенсации за потерю бесплатных работников, что, по мнению представителей МОТ, неприемлемо.

«Наиболее убедительным сигналом грядущих перемен стало выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, а также последующие меры по осуществлению политики добровольного участия в сборе хлопка, которые были приняты на национальном уровне», — говорится в пресс-релизе МОТ.

В ноябре на Глобальной конференции по ликвидации детского труда в Аргентине власти Узбекистана обязались сотрудничать с гражданским обществом в этой сфере. С тех пор уже состоялось несколько встреч с гражданскими активистами.