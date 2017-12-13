Современные стиральные машины позволили сэкономить огромное количество времени и сил. Каждая новая модель предлагает все больший выбор режимов стирки, позволяя в домашних условиях стирать деликатные ткани, шерсть и верхнюю одежду без риска навсегда испортить любимую вещь. И тем не менее даже у опытных хозяек возникают вопросы, найти ответы на которые не так-то просто. LG Electronics решила помочь разобраться в тонкостях стирки.
1. 5 килограммов — это сколько?
Производители обязательно указывают максимальный объем загрузки белья — 3, 5, 7 и даже больше килограммов. Первый вопрос — речь идет о сухом или мокром белье? Даже беглого просмотра интернет-форумов достаточно, чтобы понять — среди потребителей нет единого мнения. Поэтому сразу обозначим: производитель всегда указывает максимальную загрузку сухого белья.
Для удобства производитель собрал таблицу примерного веса предметов одежды и постельного белья. Так, в стиральной машине LG TurboWash с функцией TrueSteam и объемом загрузки 8 килограммов за раз можно постирать полный комплект постельного белья, 2 банных и 2 ручных полотенца, мужской спортивный костюм и пару футболок.
2. Можно ли стирать верхнюю одежду в машинке?
Ответ — да. Но тут есть ограничение: не нужно пытаться постирать пальто или кожаную куртку. А вот пуховик или парка при соблюдении ряда правил стираются без проблем. Рекомендации от LG:
- Всегда следует застегивать все молнии и кнопки и выворачивать куртку наизнанку;
- Стирать нужно в режиме деликатной стирки при температуре 30 градусов и без отжима;
- Сушить куртку лучше разложив на горизонтальной поверхности, предварительно промокнув полотенцем, чтобы впитать излишки воды. Пуховики и парки нужно периодически взбивать.
3. А обувь стирать можно?
И снова ответ да. Можно смело загружать кроссовки или кеды в стиральную машину, но нужно помнить о правилах:
- Нужно всегда предварительно очищать подошву от грязи, вытряхивать песок и мелкие камушки, вытаскивать шнурки и стельки;
- Стирать следует в деликатном режиме без отжима и при температуре не выше 30 градусов;
- Кроссовки высохнут быстрее, если набить их бумагой или газетами.
4. Обязательно ли использовать кондиционер для белья?
Главная задача кондиционера — это сохранить мягкость ткани, что особенно важно для чувствительной кожи. Однако если не нравится резкий запах кондиционера, есть альтернатива — обработка одежды паром. Например, в моделях стиральных машин LG с функцией стирки с паром Steam под воздействием горячего воздуха волокна ткани приподнимаются, и одежда ощущается гораздо комфортнее на коже. К тому же, обработка паром позволяет уничтожить многие аллергены и неприятные запахи.
5. Как подготовить одежду к стирке?
Конечно, можно просто сложить всю одежду в барабан, но следуя рекомендациям, можно повысить качество стирки:
- Нужно всегда застегивать молнии, кнопки и завязывать шнурки;
- Брюки и джинсы необходимо вывернуть наизнанку, а рукава рубашек распрямить;
- Следует вытаскивать ремни и проверять карманы — обидно будет постирать деньги или флешку с важной информацией;
· Нужно сортировать белье по цветам, типу ткани и степени загрязнения. Да, раздельная стирка требует больше времени, зато позволит сохранить качество вещей. А вот для тех, кто не может позволить себе тратить слишком много времени на бытовые хлопоты, созданы стиральные машины LG TwinWash с двумя барабанами для стирки двойного объема белья за раз.
6. Какую температуру воды выбрать?
Рекомендуемая температура стирки всегда указывается на ярлыке на одежде. Однако стоит запомнить несколько основных правил:
- 90−95°C — используется для хлопка и льна светлых оттенков, цветные ткани могут полинять при такой температуре;
- при 60 °C стираются синтетические ткани;
- 40 °C — очищение шерстяных вещей;
- 30 °C — деликатная стирка;
Получить более подробную информацию о стиральных машинах можно по телефону службы сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер осуществляется бесплатно. Важно: номер необходимо набирать полностью.
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