Современные стиральные машины позволили сэкономить огромное количество времени и сил. Каждая новая модель предлагает все больший выбор режимов стирки, позволяя в домашних условиях стирать деликатные ткани, шерсть и верхнюю одежду без риска навсегда испортить любимую вещь. И тем не менее даже у опытных хозяек возникают вопросы, найти ответы на которые не так-то просто. LG Electronics решила помочь разобраться в тонкостях стирки.

1. 5 килограммов — это сколько?

Производители обязательно указывают максимальный объем загрузки белья — 3, 5, 7 и даже больше килограммов. Первый вопрос — речь идет о сухом или мокром белье? Даже беглого просмотра интернет-форумов достаточно, чтобы понять — среди потребителей нет единого мнения. Поэтому сразу обозначим: производитель всегда указывает максимальную загрузку сухого белья.

Для удобства производитель собрал таблицу примерного веса предметов одежды и постельного белья. Так, в стиральной машине LG TurboWash с функцией TrueSteam и объемом загрузки 8 килограммов за раз можно постирать полный комплект постельного белья, 2 банных и 2 ручных полотенца, мужской спортивный костюм и пару футболок.

2. Можно ли стирать верхнюю одежду в машинке?

Ответ — да. Но тут есть ограничение: не нужно пытаться постирать пальто или кожаную куртку. А вот пуховик или парка при соблюдении ряда правил стираются без проблем. Рекомендации от LG:

Всегда следует застегивать все молнии и кнопки и выворачивать куртку наизнанку;

Стирать нужно в режиме деликатной стирки при температуре 30 градусов и без отжима;

Сушить куртку лучше разложив на горизонтальной поверхности, предварительно промокнув полотенцем, чтобы впитать излишки воды. Пуховики и парки нужно периодически взбивать.

3. А обувь стирать можно?

И снова ответ да. Можно смело загружать кроссовки или кеды в стиральную машину, но нужно помнить о правилах:

Нужно всегда предварительно очищать подошву от грязи, вытряхивать песок и мелкие камушки, вытаскивать шнурки и стельки;

Стирать следует в деликатном режиме без отжима и при температуре не выше 30 градусов;

Кроссовки высохнут быстрее, если набить их бумагой или газетами.

4. Обязательно ли использовать кондиционер для белья?

Главная задача кондиционера — это сохранить мягкость ткани, что особенно важно для чувствительной кожи. Однако если не нравится резкий запах кондиционера, есть альтернатива — обработка одежды паром. Например, в моделях стиральных машин LG с функцией стирки с паром Steam под воздействием горячего воздуха волокна ткани приподнимаются, и одежда ощущается гораздо комфортнее на коже. К тому же, обработка паром позволяет уничтожить многие аллергены и неприятные запахи.

5. Как подготовить одежду к стирке?

Конечно, можно просто сложить всю одежду в барабан, но следуя рекомендациям, можно повысить качество стирки:

Нужно всегда застегивать молнии, кнопки и завязывать шнурки;

Брюки и джинсы необходимо вывернуть наизнанку, а рукава рубашек распрямить;

Следует вытаскивать ремни и проверять карманы — обидно будет постирать деньги или флешку с важной информацией;

· Нужно сортировать белье по цветам, типу ткани и степени загрязнения. Да, раздельная стирка требует больше времени, зато позволит сохранить качество вещей. А вот для тех, кто не может позволить себе тратить слишком много времени на бытовые хлопоты, созданы стиральные машины LG TwinWash с двумя барабанами для стирки двойного объема белья за раз.

6. Какую температуру воды выбрать?

Рекомендуемая температура стирки всегда указывается на ярлыке на одежде. Однако стоит запомнить несколько основных правил:

90−95°C — используется для хлопка и льна светлых оттенков, цветные ткани могут полинять при такой температуре;

при 60 °C стираются синтетические ткани;

40 °C — очищение шерстяных вещей;

30 °C — деликатная стирка;

Получить более подробную информацию о стиральных машинах можно по телефону службы сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер осуществляется бесплатно. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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