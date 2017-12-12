Баходир Гаибназаров назначен хокимом Шайхантахурского района. Ранее он возглавлял Алмазарский район, сообщили «Газете.uz» в районной администрации.

Предыдущий хоким Одилхон Рустамов проработал на этой должности около четырех месяцев — с июля по октябрь. С ноября он стал первым заместителем хокима Ташкентской области по вопросам развития промышленности, региональной экономики и предпринимательства. Ранее он также возглавлял «Узбекозиковкатхолдинг».

До сегодняшнего дня обязанности хокима исполнял первый заместитель хокима Шайхантахурского района Шухрат Содиков.

Баходир Гаибназаров (1970 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного аграрного университета и Национального университета Узбекистана.