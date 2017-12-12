Управлением по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Главного управления Уголовного розыска Министерства внутренних дел Узбекистана с начала текущего года было выявлено более 1300 преступлений, связанных с коррупцией. Как передало УзА, об этом было сообщено на круглом столе, прошедшем во Дворце культуры МВД 9 декабря — в Международный день борьбы с коррупцией.

Также сообщается, что в результате оперативно-розыскной работы были раскрыты коррупционные преступления, совершенные 374 группами. Виновные привлечены к уголовной ответственности, обеспечено взыскание нанесенного материального ущерба.