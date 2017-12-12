12 декабря министр иностранных дел Абдулазиз Камилов принял посла Словакии Павола Ивана, завершающего дипломатическую миссию в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях и перспективах их развития.

На встрече была отмечено, что благодаря продуктивной работе посла в 2013—2017 годах сотрудничество между двумя странами развивалось и укреплялось.

Павол Иван выразил признательность за поддержку его миссии в Узбекистане.