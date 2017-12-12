Директор Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана, академик Шавкат Салихов избран иностранным членом Академии наук Китайской Народной Республики, сообщило УзА.

Шавкат Салихов является первым ученым из Узбекистана, избранным в Академию наук Китая, и вторым из стран Содружества Независимых Государств после российского ученого, лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова.

Под руководством Шавката Салихова на основе выделения биологически активных веществ, изучения их строения и механизма воздействия было создано более 10 видов оригинальных лекарственных препаратов. Созданные в результате этих исследований противовирусные и противовоспалительные препараты, способствующие свертыванию крови, сегодня широко применяются в медицинской практике.

Благодаря стараниям ученого в Узбекистане создается Центральноазиатский центр по исследованиям и производству лекарственных препаратов, являющийся первым зарубежным центром Академии наук КНР.

В этом году в Академию наук Китая избраны 16 ученых из 8 стран, в том числе лауреаты Нобелевской премии, профессор Манчестерского университета Андрей Гейм (Великобритания) и профессор Северо-Западного университета Джеймс Фрейзер Стоддарт (США). Общее количество иностранных членов АН Китая достигло 92. Количество китайских академиков в АН КНР составляет 800.