11 декабря по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Президента Узбекистана.

Главы государств отметили важность практической реализации договоренностей и соглашений, достигнутых по итогам визита Шавката Мирзиёева в Турцию в октябре.

Подчеркнута необходимость продолжения эффективного взаимодействия с целью продвижения совместных программ и проектов сотрудничества в торгово-экономической, технологической, финансово-инвестиционной, транспортной сферах, а также в области туризма и культуры.

Президенты обменялись мнениями по повестке дня внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, а также по другим актуальным вопросам международной и региональной политики.

Саммит ОИС созывается 13 декабря в связи с признанием Иерусалима столицей Израиля со стороны Соединенных Штатов Америки.