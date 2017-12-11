Новый год — время волшебных подарков. Так совпало, что в канун новогодних праздников бренд Senor & Senorita отмечает двухлетний юбилей на рынке Узбекистана. В честь этого события 12, 13 и 14 декабря в магазинах будут действовать скидки до 75%.

Мультибрендовый магазин Senor & Senorita известен всем, кто ценит комфорт, уют и качество. В сети магазинов представлена широкая линейка товаров для дома, начиная от посуды, постельного белья и заканчивая интерьерными украшениями. Иногда всего одна новая деталь может привнести в дом настроение праздника и индивидуальный стиль.

Сегодня, в преддверии новогодних праздников, когда многие уже задумываются о подарках для близких, друзей и себя любимых, в магазинах Senor & Senorita объявлены скидки до 75% на все категории товаров:

гранитовая сковородка от всемирно известного бренда Hisar стоила 442 тысячи сумов, цена со скидкой — 110,5 тысячи сумов;

гранитовая кастрюля диаметром 20 см стоила 714 тысяч сумов, цена со скидкой — 178 тысяч сумов;

одеяло турецкого бренда Karaca Home (195×215 см) стоило 562 тысячи сумов, цена со скидкой — 252,9 тысячи сумов;

смягчитель для белья итальянского бренда Millefiori стоил 242 тысячи сумов, цена со скидкой — 96,8 тысячи сумов.

Это всего лишь несколько примеров товаров, которые можно приобрести с большой выгодой. Ассортимент магазинов настолько широк и разнообразен, что можно выбрать новогодние подарки на любой вкус и возраст. А если захотелось просто сделать свой дом чуть лучше и краше, в Senor & Senorita есть, где разгуляться.

Адреса магазинов:

Магазин №1: Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А. ТЦ MEDIAPARK Караташ, 2-й этаж;

Магазин №2: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк ипак йули, 105А. ТЦ MEDIAPARK Ипак йули, 2-й этаж.

Телефон службы обслуживания клиентов: (+99871) 202−77−00.

Официальная страница на Facebook: fb.com/senorandsenorita

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