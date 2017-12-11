Памятники Зульфие, Хамиду Алимджану и Гафуру Гуляму в Ташкенте перевезены на Аллею литераторов в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои.

Площадь Хамида Алимджана без памятника.

Памятник на новом месте.

Памятник поэту Хамиду Алимджану (1909−1944) (скульптор — Яков Шапиро) был открыт в 1990 году на одноименной площади рядом со станцией метро «Хамид Алимджан». Он установлен рядом с памятником его супруге поэтессе Зульфие (1915−1996), который также перевезен на Аллею литераторов из центра города.

Памятник Гафуру Гуляму (1903−1966), стоявший в одноименном парке в Чиланзарском районе, также сменил прописку. На Аллее литераторов он расположился между памятниками Эркину Вахидову и Озоду Шарафиддинову, установка которых должна быть завершена до 15 декабря.

Старое место памятника Гафуру Гуляму.

Памятник на новом месте.

О переносе памятников стало известно в апреле, когда вышло постановление Президента Узбекистана о создании Аллеи литераторов.

Помимо этого, документом было предусмотрено создание мемориальных комплексов выдающихся представителей национальной литературы:

Открытие аллеи и здания Союза писателей Узбекистана в Национальном парке запланировано на 15 декабря.