Новый год — это время, когда нужно мечтать и верить в волшебство. В этом году в канун праздника креативная команда MEDIAPARK Bozori подготовила для покупателей незабываемую акцию.

С 10 декабря 2017 года по 10 января 2018 года покупатели, совершившие покупку на сумму от 1,2 млн сумов, получают шанс выиграть один из 200 подарков крупной и мелкой бытовой техники, а также главный приз — одну из 10 путевок на двоих в Малайзию. Это отличный шанс порадовать себя и близких на Новый год. Подробности акции доступны на сайте mediapark.uz.

MEDIAPARK Bozori — это сеть рынков бытовой техники и электроники. Здесь представлено более 100 мировых брендов по производству техники и электроники, более 15 тысяч наименований товаров, некоторые из них можно приобрести только в сети MEDIAPARK Bozori. Самое важное, что вся техника сосредоточена в одном месте. Больше не нужно посещать всевозможные магазины в поисках нужного товара. Ведь здесь можно прогуляться по просторному, уютному, теплому торговому залу, выбрать необходимую технику, сравнить цены на товары и сторговаться на более низкую цену.

На каждый товар покупатель получает гарантию качества, а покупки можно оплатить, воспользовавшись пластиковой картой, и за наличный расчет.

На данный момент 8 современных рынков MEDIAPARK Bozori открыты для покупателей в Ташкенте, Коканде, Карши, Фергане и Самарканде. К концу года планируется открытие еще двух магазинов в Ташкенте.

Места проведения акции:

MEDIAPARK Bozori Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А. Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана;

MEDIAPARK Bozori Рохат: г. Ташкент, Бектимирский р-н, круг Рохата;

MEDIAPARK Bozori Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели. Ориентир: авторынок Сергели;

MEDIAPARK Bozori Ипак йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули. Ориентир: гостиница «Саёхат»;

MEDIAPARK Bozori Коканд: Ферганская область, г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39. Ориентир: торговый центр Qo’qon.

MEDIAPARK Bozori Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, д. 17. Ориентир: бывший ЦУМ.

MEDIAPARK Bozori Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, д. 15. Ориентир: Городской хокимият.

MEDIAPARK Bozori Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, д. 131б. Ориентир: гостиница Astor.

Что еще интересного ждет в MEDIAPARK Bozori? О новостях, акциях и конкурсах можно узнать на официальной странице MEDIAPARK Bozori в Facebook: fb.com/mediapark.uz или позвонив в кол-центр по телефону: (+99871) 203−33−33.

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