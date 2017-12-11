Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма и хокимият Чиланзарского района начали работу по созданию небольшого туристского кластера в черте района.

Как сообщила пресс-служба Госкомтуризма, планируется трансформация улицы Юрия Гагарина в специализированную туристическую улицу, где туристы смогут совершить покупки, вкусно поесть и развлечься.

В рамках проекта планируется открытие брендовых магазинов, заведений общественного питания (тематические рестораны, арт-кафе, кофейни), сувенирных лавок, мастерских ремесленников и других объектов.

Другой особенностью улицы станет создание площади голубей, где жители и туристы смогут кормить с рук голубей, говорится в сообщении.

На улице планируется на постоянной основе проводить культурно-развлекательные мероприятия, в т. ч. выступления фольклорных ансамблей, бардов, канатоходцев и т. д.

Аналогичные работы ведутся Госкомтуризма с хокимиятами Мирзо-Улугбекского и Юнусабадского районов столицы.