Не зря гласит народная мудрость: «Вода — это жизнь». Ученые подсчитали, что тело человека на 70% состоит из воды. А это значит, что для поддержания здоровья и хорошего обмена веществ нам нужно постоянно пить воду. Но не всякая вода для этого подходит.

Чтобы обезопасить себя, все больше потребителей переходят на бутилированную воду, производители которой гарантируют качество, безопасность и полезность для людей всех возрастов.

Питьевая вода El Clasico, которая появилась на рынке Ташкента более двух лет назад, как раз служит таким примером. На ее производстве используют современную автоматическую линию, где вода проходит семь ступеней очистки под управлением компьютерной системы. При этом из нее удаляется до 99% примесей, а на выходе получается стерильная и кристально чистая вода, вдобавок обогащенная нужными для организма минералами и микроэлементами.

За два года работы компания El Clasico успела обзавестись сотнями довольных и лояльных клиентов. И у этого есть все основания: производитель предлагает не только вкусную и полезную питьевую воду в 19-литровых капсулах, но и обеспечивает ее быструю и своевременную доставку домой или в офис.

А оперативная доставка, особенно в «горячий» предновогодний сезон — это гарантия того, что сотрудники компании не останутся без воды даже в выходные и в любое время суток.

Что особенно приятно — весь декабрь 2017 года в El Clasico предоставляют скидки в размере 30% при заказе не менее 20 капсул для всех полиграфических компаний и рекламных агентств Ташкента. На этом сюрпризы не заканчиваются: всех постоянных клиентов, друзей и партнеров компания вскоре порадует новогодними подарками — подробности на Facebook-странице: fb.com/El-Clasico.

Можно долго расписывать про качества и преимущества питьевой воды бренда, но итоговый выбор потребители делают самостоятельно.

Отзывы постоянных клиентов:

Huawei Tech Investment Tashkent: «Недавно нашей компании пришлось сменить поставщика воды, и мы объявили тендер. В нем приняли участие более 10 производителей, но именно предложение от El Clasico стало наиболее оптимальным для нас по качеству воды и уровню сервиса. С той поры не было ни одного повода разочароваться в принятом решении. Вода El Clasico очень мягкая и приятная на вкус, и поэтому все сотрудники пьют ее с удовольствием».

ТГФ банка «Асака»: «Работа в банке зачастую связана с нервным напряжением. Нам часто приходится работать с утра до позднего вечера, и для поддержания трудоспособности нужно постоянно потреблять воду. К выбору поставщика воды мы подходили тщательно и в итоге остановились на El Clasico. Качество воды нас всем устраивает, она похожа по вкусу на родниковую и не обладает посторонним привкусом.

Media Lux: «Чай, сладкий кофе и вода — это привычные спутники любого творческого процесса. Без них не обходится ни одно обсуждение или реализация креативной концепции в рекламном агентстве. И вода El Clasico превосходно подходит для их приготовления. Хочется особенно отметить сервис: как-то ближе к ночи мы обнаружили, что вода почти закончилась, и уже готовились к „засухе“ на завтрашний день. Но проблема решилась одним звонком по телефону кол-центра. Хотя там работал автоответчик, мы оставили заказ и воду привезли уже к обеду следующего дня».

Bavaria Plaza: «Чистая вода для ресторана важнее многих других продуктов. Ведь некачественная вода легко может испортить вкус любого блюда, чая или кофе. Мы заботимся о своем имидже, здоровье посетителей и качестве подаваемых блюд, поэтому используем воду только от проверенного временем поставщика — El Clasico. А с их службой доставки можно быть уверенными, что вода на кухне будет всегда».

Завод «Узэлектроаппарат-Электрощит»: «Полгода назад мы перешли на воду El Clasico, потому что предыдущая компания несколько раз „забывала“ доставить нам воду после заказа. Да и качество той воды часто „хромало“ — то капсула плохо промытая, то крышка протекает. С El Clasico про те проблемы мы уже даже не вспоминаем — вода всегда чистейшая, свежая и традиционно доставляется на следующий день после звонка. Спасибо!»

Компания El Clasico поздравляет всех с наступающим Новым годом и в свою очередь выражает благодарность всем своим клиентам, друзьям и партнерам за оказанное доверие. El Clasico и клиенты — это одна команда, ведь только совместная работа помогает двигаться вперед и достигать все новых и новых высот. Производитель заверяет, что технологи и дальше будут держать качество воды на высоте, кол-центр — принимать все звонки, а служба доставки — развезет воду при любой погоде.

Получить подробную информацию и заказать воду можно по телефону: (+99871) 150−30−03.

Страница Facebook: fb.com/El-Clasico

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