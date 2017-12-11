Определились пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов Европы. Жеребьевка прошла 11 декабря в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциацийв швейцарском Ньоне, сообщила пресс-служба УЕФА.

Пары 1/8 финала

«Ювентус» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия);

«Базель» (Швейцария) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Порту» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия);

«Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед (Англия);

«Реал» (Испания) — «ПСЖ» (Франция);

«Шахтёр» (Украина) — «Рома» (Италия);

«Челси» (Англия) — «Барселона» (Испания);

«Бавария» (Германия) — «Бешикташ» (Турция).

Несеянные клубы, в том числе и «Шахтёр», проведут первые матчи 1/8 финала дома 13−14 и 20−21 февраля. Ответные состоятся 6−7 и 13−14 марта.