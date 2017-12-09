Государственный комитет по развитию туризма, Министерство культуры Узбекистана и компания Tehno Dargoh 6 декабря подписали меморандум о взаимопонимании о реализации совместного проекта VERUM QR.

Как сообщила пресс-служба Госкомтуризма, проект предусматривает снабжение туристических объектов и достопримечательностей страны QR-кодами, с помощью которых туристы смогут получить на свои смартфоны подробную информацию об этих объектах на 12 языках. Проект внедрен в пилотном режиме в Хиве.

«Пользователям будет представлена информация не только о самом туристическом объекте, но и о ближайших объектах: гостиницах, ресторанах, художественных галереях и других архитектурно-исторических памятниках», — сказал на церемонии подписания председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

Госкомтуризм считает активное внедрение IT-технологий в индустрию туризма одной из своих приоритетных задач и сотрудничает с рядом IT-компаний по внедрению SMART-туризма, говорилось на мероприятии. В числе реализуемых проектов — проект внедрения единой туристической карты Uzbekistan Pass, а также совместный проект с «Узбекистон хаво йуллари» и «Узбекистон темир йуллари» по запуску услуги электронной регистрации и получения электронного посадочного билета на смартфон за 24 часа до отбытия самолета либо поезда.