6 декабря в Вене (Австрия) состоялся первый Узбекско-европейский шелковый форум. Мероприятие было организовано Ассоциацией «Узбекипаксаноат» совместно с посольством Узбекистана в Австрии, сообщила пресс-служба МИДа.

На форум прибыли производители шелковой продукции из Италии, Испании, Германии, Австрии, Венгрии, Словакии, России, Турции и других стран.

В рамках форума состоялась ярмарка продукции ведущих производителей шелка Узбекистана — компаний «Бухара Бриллиант Силк» и «Сурхон ипаги».

Кроме того, дизайнеры Узбекистана организовали показ мод традиционной и современной одежды из шелка.

По итогам форума достигнуты договоренности по проработке вопросов экспорта шелковой продукции Узбекистана в страны Европы, в частности, Австрию (шелковой ткани), Италию (шелковой пряжи), Венгрию и Словакию (готовой шелковой продукции).

Помимо этого, Ассоциация «Узбекипаксаноат» совместно с ФАО, ЮНИДО и Фондом развития ОПЕК начнет работу над созданием специальной платформы по развитию экспортного потенциала шелковой промышленности региона — «Центральноазиатско-Европейской Ассоциации шелка» со штаб-квартирой в Ташкенте.

Узбекистан является третьим крупнейшим производителем шелка в мире после Китая и Индии.