В Узбекистане планируется упростить систему регулирования риэлторской деятельности путем передачи функций по ее лицензированию Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента. Сейчас лицензированием занимается Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

В проекте указа Президента, опубликованном на портале по обсуждению нормативно-правовых актов, предлагается также отменить лицензирование оказания информационных и консультационных услуг на рынке недвижимости и требований к минимальному размеру уставного капитала риэлторских организаций.

Документом предусмотрено создать региональные центры по оказанию риэлторских услуг, где можно будет получить все услуги, связанные с заключением сделок с объектами недвижимости и правами на них.

Предлагается установить, что договора по предоставлению объектов недвижимости и помещений в краткосрочную аренду до шести месяцев, заключенные при посредничестве риэлторской организации, не подлежат обязательной государственной регистрации и нотариальному удостоверению. Риэлторские организации будут представлять в органы налоговой службы справки о заключенных договорах аренды и размере арендной платы.

Дополнительно предлагается ввести требование об обязательном наличии у риэлторской организации страхового полиса гражданской ответственности в сумме не менее 3000-кратного размера минимальной заработной платы для обеспечения возмещения ущерба, причиненного по вине риэлторской организации.

В стране действуют 251 риэлторская организация и 1642 квалифицированных риэлтора. Однако, отмечается в проекте указа, их доля в оформлении сделок с недвижимость остается незначительной. Более 49% риэлторских организаций работают в Ташкенте. В регионах республики уровень развития цивилизованных услуг по реализации и покупке недвижимости остается низким.