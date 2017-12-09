Основатель и бывший руководитель Парка высоких технологий Беларуси Валерий Цепкало будет оказывать практическую помощь в развитии Инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center (MUIC). Об этом он сообщил на встрече с журналистами в понедельник.

Валерий Цепкало отметил, что образование в Узбекистане Министерства инновационного развития является верным решением. В то же время, по его мнению, «предстоит пройти серьезный, большой путь, чтобы Узбекистан уважали во всем мире в этом сегменте, чтобы у страны появился свой бренд».

Фото: muic.uz.

Валерий Цепкало рассказал о том, что ему пришлось преодолеть для создания Парка высоких технологий. «Когда я приехал из Америки и начал предлагать создание американского прототипа Кремневой долины, естественно, никто к этому серьезно не относился. Ни ко мне, ни к этой затее. Считалось, что я приехал с какими-то вредными идеями, а западно-европейский опыт абсолютно не применим к нашей структуре экономики, политической системе. Для убеждения мне потребовалось порядка 15 месяцев», — рассказал он.

Документ о создании Парка высоких технологий был подписан в 2005 году, но все бюрократические процедуры завершились только в 2006 году. «Когда мы стартовали, через три-четыре месяца у нас было четыре резидента. Отрасль находилась в зачаточном состоянии. Один резидент вышел из бизнеса. Нужно понимать, что не всем гарантировано процветание и успех, это рыночная среда. Когда создается такая среда, банкротство одной компании никак не сказывается на индустрию в целом, потому что люди не пропадают — они устраиваются на работу в другие компании», — отметил он.

Три компании стали большими корпорациями. Это EPAM Systems, где сейчас работают 20 тысяч сотрудников, включая 8000 в Беларуси, «Системные Технологии» — 800 человек и ScienceSoft — 400−500 человек. Появлялись интересные стартапы — Wargaming (издатель и разработчик компьютерных игр, в частности, World of Tanks).

У недавно созданного ташкентского MUIC уже почти 150 резидентов. Парку высокий технологий Беларуси удалось собрать такое количество резидентов только на шестой год. «Основная задача центра сейчас — это улучшение качества компаний, то есть превращение из небольших софтверных компаний в национальных, затем региональных и глобальных игроков. Этот процесс, безусловно, будет иметь место», — считает Валерий Цепкало.

Валерий Цепкало уверен, что у MUIC получится добиться успеха, поскольку «нет людей, которые более способны или менее способны, чем другие». «Мое убеждение заключалось в том, что белорусы могут быть такими же конкурентоспособными, как и американцы, британцы, японцы и другие народы. Абсолютно уверен, что у Узбекистана все получится, так как мотивации у людей одинаковые, а желания естественные. Что хочет сегодня современный молодой человек или девушка? Они хотят высокую зарплату, офисные условия труда, чтобы работа была связана с поездками за рубеж для удовлетворения любопытства».

Приводя успешные примеры Китая, Малайзии, Израиля, которые правильно выстроили систему мотивации, белорусский специалист подчеркнул, что ни культурный, ни религиозный фактор в развитии этого направления не имеет значения.

Валерий Цепкало рассказал, что был воодушевлен примером Джона Брайса, который создал обучающий центр под массовую иммиграцию евреев из бывшего СССР в 1990-х годах. Это позволило Израилю из преимущественно сельскохозяйственной страны стать региональным IT-лидером.

«Миллион советских евреев уехали в Израиль, из них 500 тысяч прошли переобучение в этом центре. Они заложили основу технологической мощи Израиля», — сказал он.

Фархад Ибрагимов.

Директор MUIC Фархад Ибрагимов сообщил, что Узбекистан намерен применить успешный опыт Стэндфордского университета через лаборатории местных университетов, а также опыт Джона Брайса и Парка высоких технологий Беларуси.

По итогам визита в Беларусь Mirzo Ulugbek Innovation Center разрабатывает стратегию развития Инновационного центра. «Мы поняли, с чего нужно начинать и как дальше развиваться — обязательно нужно вкладывать все наше внимание, ресурсы в образование. Только после этого мы можем пройти дальнейшие этапы привлечения международных компаний».

По его словам, в ближайшей перспективе Инновационный центр станет локомотивом всей IT-отрасли. Сегодня объем экспорта IT-компаний, зарегистрированных в национальном реестре, составляет 3,3 млн долларов, доля ИКТ в ВВП — 1,9%, также наблюдается отток высококвалифицированных специалистов в зарубежные компании.

К 2021 году ожидается, что в MUIC будет свыше 600 компаний-резидентов, что создаст более 10 тысяч новых рабочих мест. Объем экспорта составит более 30 млн долларов, а доля ИКТ в ВВП — 4%. Приоритетным экспортным рынком для Mirzo Ulugbek Innovation Center являются страны арабского мира.

Валерий Цепкало предупредил, что возможные проблемы могут возникнуть при неправильном строительстве инфраструктуры. «При строительстве инфраструктуры вы должны найти баланс трех участников этого процесса — государство, инвесторы в недвижимость и технологические компании. Мы в свое время ошиблись и потеряли 2,5 года. Также нужно сохранить экстерриториальность, поскольку некоторые компании будут выноситься в другие города, другие захотят находиться ближе к университетам», — считает он.

Фархад Ибрагимов рассказал о планах строительства территории MUIC, для которой не будут расходоваться бюджетные средства. «Мы в процессе переговоров с международными инвесторами для финансирования этого проекта в разрезе государственно-частного партнерства. Он будет находиться на территории, близкой к Университету Инха в Ташкенте, это будет один большой кампус. О сроках сообщим в начале 2018 года», — сказал директор MUIC.

На территории кампуса должны появиться бизнес-инкубатор, коворкинг-центр, открытый для всех лекционный зал, образовательный центр и другие объекты. Будет льготная аренда для стартапов (до двух лет), планируются конкурсы стартапов с приглашением венчурных финансистов.

Единственным обязательством резидентов MUIC за предоставленные льготы является перечисление 1% от суммы оборота на счет Инновационного центра. Эти средства реинвестируются для дальнейшего развития центра, привлечения зарубежных специалистов и консультантов.

Парк высоких технологий Беларуси вышел на ежегодную выручку почти в 1 млрд долларов на 10-й год своего существования. «Если MUIC выйдет на этот показатель за 10 лет, то это будет колоссальным результатом. Для этого нужно расти по 100% в год», — сказал Валерий Цепкало.