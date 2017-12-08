Кабинет Министров Узбекистана 5 декабря издал постановление о реализации в Самарканде пилотного проекта по внедрению системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Система будет создана в течение 2018 года в рамках проекта «Безопасный город», при этом сохранится возможность использования альтернативных телефонных номеров экстренных служб.

Система «112» объединит подразделения службы пожарной безопасности, органов внутренних дел (охрана общественного порядка, профилактика правонарушений и борьба с преступностью), службы скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети и службы спасения МЧС. В будущем возможна интеграция в систему вызова дежурно-диспетчерских подразделений в сфере водоснабжения и электроэнергии.

Для работы системы в городе будет образована единая диспетчерская служба в форме филиала Центра информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка Министерства по развитию ИТ и коммуникаций.

Тестовый запуск системы «112» запланирован на 1 октября 2018 года. На основе анализа работы системы «112» в Самарканде в 2019 года будут рассмотрены предложения по распространению проекта на другие регионы Узбекистана.